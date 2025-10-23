Conglomerado Inter lidera ranking de reclamações do BC do 3º trimestre

O conglomerado Inter ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do terceiro trimestre de 2025, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 23.

O Inter teve 3.862 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística do BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de 96,37 reclamações procedentes por cada milhão de clientes.