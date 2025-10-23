Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conglomerado Inter lidera ranking de reclamações do BC do 3º trimestre

Autor Agência Estado
O conglomerado Inter ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do terceiro trimestre de 2025, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 23.

O Inter teve 3.862 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística do BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de 96,37 reclamações procedentes por cada milhão de clientes.

O conglomerado C6 Bank ficou em segundo lugar, com 1.726 reclamações procedentes e um índice de 53,03. O conglomerado Bradesco ficou em terceiro lugar, com 5.718 reclamações procedentes e índice de 51,74.

Completam o ranking do BC os conglomerados Mercado Pago IP (com índice de 51,58), PicPay (50,06), Pagseguro (47,31), Itaú (45,13), Neon Pagamentos IP (34,58), BTG Pactual/Banco Pan (32,23), Santander (29,25), Caixa Econômica Federal (25,87), BB (25,85), 99Pay IP (18,21), Nu Pagamentos (12,67) e CloudWalk IP (9,55)

