Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casas Bahia anuncia parceria com Mercado livre para impulsionar varejo digital

Casas Bahia anuncia parceria com Mercado livre para impulsionar varejo digital

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grupo Casas Bahia anunciou nesta quinta-feira, 23, uma parceria estratégica de longo prazo com o Mercado Livre para impulsionar o varejo digital no Brasil. Segundo a empresa, a partir de novembro, os produtos das categorias principais da varejista - eletrodomésticos, eletrônicos e móveis - estarão disponíveis na plataforma do Mercado Livre.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Casas Bahia destaca que vem fortalecendo sua relevância também no e-commerce próprio, com crescimento de dois dígitos nos últimos trimestres.

"Essa aliança nos permitirá ganhar market share, alavancar nossa operação e otimizar o uso do nosso ecossistema, incluindo soluções logísticas, de crédito e serviços. Mais do que uma expansão de canal, trata-se de uma evolução no modelo de negócio do Grupo Casas Bahia - uma Companhia cada vez mais eficiente, conectada e preparada para o futuro do varejo nacional", destaca o CEO do Grupo Casas Bahia, Renato Franklin.

Já o vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, destaca que a chegada de uma marca histórica e com forte conexão com o consumidor brasileiro reafirma o propósito de seguir desenvolvendo e fortalecendo o e-commerce no País.

O anúncio ocorre em um momento estratégico, próximo à Black Friday, período em que categorias como eletrodomésticos, eletrônicos e móveis estão entre as mais procuradas pelos consumidores. "Essa parceria de longo prazo reforça a complementaridade das duas empresas e marca o início de uma nova fase para o e-commerce de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis no Brasil", afirma ainda Yunes.

Segundo a Casas Bahia, a iniciativa contribuirá para a companhia ampliar seus canais de venda e consolidar-se como líder na comercialização de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis no varejo omnichannel brasileiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar