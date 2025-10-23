Casas Bahia anuncia parceria com Mercado livre para impulsionar varejo digital

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Casas Bahia destaca que vem fortalecendo sua relevância também no e-commerce próprio, com crescimento de dois dígitos nos últimos trimestres.

O Grupo Casas Bahia anunciou nesta quinta-feira, 23, uma parceria estratégica de longo prazo com o Mercado Livre para impulsionar o varejo digital no Brasil. Segundo a empresa, a partir de novembro, os produtos das categorias principais da varejista - eletrodomésticos, eletrônicos e móveis - estarão disponíveis na plataforma do Mercado Livre.

"Essa aliança nos permitirá ganhar market share, alavancar nossa operação e otimizar o uso do nosso ecossistema, incluindo soluções logísticas, de crédito e serviços. Mais do que uma expansão de canal, trata-se de uma evolução no modelo de negócio do Grupo Casas Bahia - uma Companhia cada vez mais eficiente, conectada e preparada para o futuro do varejo nacional", destaca o CEO do Grupo Casas Bahia, Renato Franklin.

Já o vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, destaca que a chegada de uma marca histórica e com forte conexão com o consumidor brasileiro reafirma o propósito de seguir desenvolvendo e fortalecendo o e-commerce no País.

O anúncio ocorre em um momento estratégico, próximo à Black Friday, período em que categorias como eletrodomésticos, eletrônicos e móveis estão entre as mais procuradas pelos consumidores. "Essa parceria de longo prazo reforça a complementaridade das duas empresas e marca o início de uma nova fase para o e-commerce de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis no Brasil", afirma ainda Yunes.

Segundo a Casas Bahia, a iniciativa contribuirá para a companhia ampliar seus canais de venda e consolidar-se como líder na comercialização de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis no varejo omnichannel brasileiro.