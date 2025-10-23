Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa Branca diz que Trump se reunirá com Xi Jinping na quinta, mas não menciona agenda com Lula

Casa Branca diz que Trump se reunirá com Xi Jinping na quinta, mas não menciona agenda com Lula

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirá com o presidente da China, Xi Jinping, na próxima quinta-feira, 24, ao finalizar seu tour pela Ásia, informou a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em coletiva de imprensa nesta tarde.

Trump deixará os Estados Unidos na quinta e deverá chegar à Malásia no domingo, onde começará sua agenda de encontros bilaterais e com diversas autoridades públicas e do setor privado. A Casa Branca não citou um encontro bilateral com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, mas afirmou que Trump participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês).

Na terça-feira, o presidente americano terá um encontro com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, em Tóquio. Na quarta-feira, Trump viajará para a Coreia do Sul, onde se encontrará com o seu homólogo sul-coreano Lee Jae-myung. O encontro com Xi Jinping será o último antes de retornar para os Estados Unidos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP CHINA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar