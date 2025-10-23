Casa Branca diz que Trump se reunirá com Xi Jinping na quinta, mas não menciona agenda com Lula

O presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirá com o presidente da China, Xi Jinping, na próxima quinta-feira, 24, ao finalizar seu tour pela Ásia, informou a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em coletiva de imprensa nesta tarde.

Trump deixará os Estados Unidos na quinta e deverá chegar à Malásia no domingo, onde começará sua agenda de encontros bilaterais e com diversas autoridades públicas e do setor privado. A Casa Branca não citou um encontro bilateral com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, mas afirmou que Trump participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês).