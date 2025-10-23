BYD é denunciada por suposta interferência em contribuição sindical

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari denunciou a BYD por suposta prática antissindical ao Ministério Público do Trabalho (MPT). De acordo com a entidade, a empresa estaria pressionando os funcionários a assinarem uma carta de oposição ao pagamento de contribuição sindical. A denúncia da entidade se baseia em mensagens internas que teriam sido enviadas pelo setor de Recursos Humanos a grupos de funcionários.

"Pessoal, reforçando a necessidade de entrega da carta de oposição ao desconto sindical. Entreguem a carta ao seu líder ou diretamente a mim. Deve ser entregue até 20 de outubro de 2025", diz a mensagem que teria sido enviada aos funcionários. A BYD ainda não havia se pronunciado sobre a denúncia até o fechamento deste texto. Segundo o sindicato, as mensagens comprovam que a empresa "está interferindo diretamente na liberdade sindical, instigando e orientando os trabalhadores a se oporem à sua entidade de classe". "Tal conduta é ilegal, abusiva e inconstitucional, configurando uma clara prática antissindical, em total afronta ao artigo 8º da Constituição Federal, que garante a autonomia e a livre organização dos trabalhadores", diz o sindicato.