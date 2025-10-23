Brasil oferece a investidores estabilidade e previsibilidade, diz Lula na Indonésia

"Isso o Brasil faz questão de oferecer a todo investidor que queira ver o Brasil para investir", disse, em discurso no encerramento do evento empresarial Brasil-Indonésia, realizado em Jacarta, nesta quinta-feira, 23.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil "faz questão de oferecer" a todos os investidores privados do mundo alguns preceitos envolvendo estabilidade e previsibilidade. O presidente afirmou que são seis termos que ele usa em conversas com empresários: estabilidade fiscal, jurídica, política, econômica, social e previsibilidade.

Lula disse que o Brasil "quer levar muito a sério a parceria estratégia que queremos construir com a Indonésia". Também agradeceu ao governo local pelo apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

"O que é importante é que esses países tenham certeza de que se esse fundo funcionar, ninguém mais vai ficar pedindo dinheiro como se estivesse pedindo esmola para poder manter a floresta em pé e evitar que o planeta tenha um aquecimento acima de 1,5ºC", declarou.

O presidente também citou a criação do Conselho Nacional de Minerais Críticos, que será criado vinculado à Presidência da República. Disse que esse "será um passo importante para garantir a soberania".

Lula disse que o Brasil não quer ser apenas um exportador de commodities, mas também vendedor de produtos com valor agregado. Citou a aprovação da reforma tributária no início de seu governo e a proposta de isenção do Imposto de Renda para os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil. Foram as duas únicas agendas legislativas mencionadas pelo presidente em seu discurso.