Bolsas da Europa operam mistas, em reação a balanços e de olho em comércio e geopolítica
Por Sergio Caldas
São Paulo, 23/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos da região, além de tensões comerciais e geopolíticas.
Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,17%, a 573,28 pontos.
Da temporada de balanços, destaque positivo para a Kering, que saltava 9,4% em Paris, um dia após o grupo de artigos de luxo divulgar receita trimestral menor, mas acima do esperado.
Também na esteira de balanço, a Unilever subia 1% em Londres, após as vendas subjacentes trimestrais da multinacional anglo-holandesa crescerem mais do que o previsto.
Por outro lado, a Renault caía 2,3% em Paris. Embora tenha apresentado desempenho de vendas praticamente em linha com o consenso de analistas, a montadora francesa cortou sua projeção para a margem operacional deste ano.
Fatores geopolíticos, por sua vez, impulsionam petrolíferas europeias. No horário acima, o subíndice do setor avançava 2,6%, à medida que as cotações do petróleo disparavam mais de 5% em reação a sanções impostas pelos EUA às gigantes petrolíferas russas Rosneft e Lukoil, em meio à frustração de Washington com a falta de progresso no sentido de encerrar a guerra na Ucrânia.
A rixa comercial entre EUA e China também segue no radar. Ontem, circularam relatos de que o governo Trump está considerando impor restrições a exportações de produtos para a China que sejam feitos com software americano. Hoje, Pequim anunciou que o vice-premiê chinês He Lifeng vai se encontrar com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na Malásia, a partir de amanhã (24), para discutir questões comerciais e econômicas.
Às 7h09 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,53% e a de Paris avançava 0,28%, enquanto a de Frankfurt caía 0,41%. As de Milão e Lisboa tinham respectivas altas de 0,34% e 0,73%. Já a de Madri recuava 0,13%.
Contato: [email protected]Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente