Bolsas da Europa operam mistas, em reação a balanços e de olho em comércio e geopolítica

São Paulo, 23/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos da região, além de tensões comerciais e geopolíticas.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,17%, a 573,28 pontos.

Da temporada de balanços, destaque positivo para a Kering, que saltava 9,4% em Paris, um dia após o grupo de artigos de luxo divulgar receita trimestral menor, mas acima do esperado.

Também na esteira de balanço, a Unilever subia 1% em Londres, após as vendas subjacentes trimestrais da multinacional anglo-holandesa crescerem mais do que o previsto.

Por outro lado, a Renault caía 2,3% em Paris. Embora tenha apresentado desempenho de vendas praticamente em linha com o consenso de analistas, a montadora francesa cortou sua projeção para a margem operacional deste ano.