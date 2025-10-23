Bolsas da Europa fecham em alta, com balanços e salto de energia por tensões geopolíticas

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 23, impulsionadas pelo setor de energia, que acompanha o salto de 5% do petróleo após a União Europeia e os Estados Unidos anunciarem sanções sobre a Rússia. Investidores também digerem resultados corporativos europeus e ponderam impactos das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Perto do fechamento, o Stoxx 600 tinha alta de 0,43%, a 574,73 pontos, próximo da sua máxima histórica.

O subíndice europeu de petróleo e gás liderava os ganhos (+2,7%), após a União Europeia e os Estados Unidos anunciarem sanções contra a Rússia. No caso americano, Washington mirou as duas maiores petrolíferas russas Rosneft e Lukoil, como forma de ampliar pressão para que a Rússia retome negociações para um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. Ações de defesa e aeroespaço (+0,8%) também ganharam fôlego, seguindo anúncio de parceria da Airbus, Leonardo e Thales para competir com a SpaceX, do bilionário americano Elon Musk, na criação de programas espaciais nacionais e soberanos. Para o Swissquote, o sentimento do mercado continua "intacto" apesar dos riscos de crédito, comerciais e geopolíticos que assombraram os ativos nas últimas semanas. Recursos básicos tinham alta robusta (+1,6%), em paralelo ao avanço de 2% do cobre e seguindo previsão de oferta menor do metal industrial em 2025 após relatório trimestral da Antofagasta.

Da temporada de balanços, a Kering se destacou ao saltar 8,4% em Paris, depois da gigante do setor de luxo divulgar receita acima do esperado. Na ponta negativa, contudo, a Renault caiu 2,95% e o Carrefour recuou 3,75%, depois de desagradarem em projeções para o ano. Em Londres, a Unilever avançou 0,5%, após superar em vendas subjacentes trimestrais. O índice FTSE 100 encerrou em alta de 0,67%, a 9.578,57 pontos, impulsionado ainda pelas ações da Shell (+3,1%), BP (+3,6%) e Rio Tinto (+2,4%). O número marca novo recorde de fechamento, após a bolsa alcançar nível inédito de 9.594,82 pontos durante a sessão. A disputa comercial entre China e EUA e 23º dia de shutdown do governo americano também seguem no radar. Na quarta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, viajou para a Malásia para se encontrar com autoridades chinesas nos próximos dias.