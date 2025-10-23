Bolsas da Ásia fecham mistas após queda em NY com incertezas sobre EUA-China

São Paulo, 23/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após Wall Street recuar ontem em meio a novos sinais de persistentes tensões comerciais entre EUA e China.

Liderando as perdas na região, o índice japonês Nikkei caiu 1,35% em Tóquio, a 48.641,61 pontos, enquanto o Kospi recuou 0,98% em Seul, a 3.845,56 pontos, interrompendo uma sequência de seis pregões positivos, após o Banco da Coreia (BoK) deixar seu juro básico inalterado em 2,5% pela terceira vez seguida, e o Taiex registrou baixa de 0,42% em Taiwan, a 27.532,26 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York caíram de forma generalizada, após relatos de que o governo Trump está considerando impor restrições a exportações de produtos para a China que sejam feitos com software americano.

Por outro lado, os mercados da China continental subiram hoje, revertendo queda de mais cedo, enquanto líderes em Pequim finalizavam uma importante reunião do Partido Comunista que definirá a agenda da segunda maior economia do mundo para os próximos cinco anos. O Xangai Composto avançou 0,22%, a 3.922,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou alta idêntica, a 2.457,90 pontos.

Após o encerramento dos negócios em Xangai e Shenzhen, a China anunciou que o vice-premiê He Lifeng vai se encontrar com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na Malásia, a partir de amanhã (24), para discutir questões comerciais e econômicas.