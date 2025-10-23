Axia/Monteiro: uma companhia previsível permite comunicar a metodologia de dividendos

Ao falar da mudança de marca da Eletrobras, agora Axia Energia, o presidente da companhia, Ivan Monteiro, destacou o foco em conquistar e manter clientes e continuar gerando valor para os acionistas. Para isso, segundo ele, é necessário, entre outros pontos, previsibilidade.

"No último resultado trimestral, pagamos R$ 4 bilhões em dividendos porque a companhia ficou muito mais previsível. E, ao se tornar previsível, a gente se sente confortável em começar a sinalizar a metodologia de alocação de capital. O que nos deixa feliz em discutir com o nosso Conselho, por exemplo, também pagar mais dividendos", disse, durante coletiva de imprensa na sede da empresa no Rio de Janeiro.