Antofagasta prevê produção de cobre abaixo da expectativa e reduz projeção de custos
A mineradora Antofagasta espera que a produção anual de cobre fique no limite inferior de sua faixa orientada de 660.000 a 700.000 toneladas métricas, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 23. No terceiro trimestre, a produção do metal ficou em 161.800 toneladas.
A empresa também reduziu o guidance de custo líquido para entre US$ 1,20 a US$ 1,30 por libra, abaixo dos US$ 1,45 a US$$ 1,65 por libra projetados anteriormente. A orientação revisada vem à medida que a mineradora se beneficia de um aumento na produção de ouro e preços mais fortes de subprodutos.
No terceiro trimestre, a produção de ouro aumentou 12% em relação ao trimestre anterior, para 53.900 onças, devido ao aumento da produção em Centinela. No acumulado do ano, a produção de ouro foi 22% maior do que no período comparável do ano passado.
A Antofagasta também reduziu sua orientação de despesas de capital para US$ 3,6 bilhões, de US$ 3,9 bilhões, devido à depreciação do peso chileno.
Segundo a mineradora, as faixas de orientação para a produção de ouro e molibdênio permanecem inalteradas.
*Com informações da Dow Jones Newswires