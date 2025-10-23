Antofagasta prevê produção de cobre abaixo da expectativa e reduz projeção de custos

A mineradora Antofagasta espera que a produção anual de cobre fique no limite inferior de sua faixa orientada de 660.000 a 700.000 toneladas métricas, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 23. No terceiro trimestre, a produção do metal ficou em 161.800 toneladas.

A empresa também reduziu o guidance de custo líquido para entre US$ 1,20 a US$ 1,30 por libra, abaixo dos US$ 1,45 a US$$ 1,65 por libra projetados anteriormente. A orientação revisada vem à medida que a mineradora se beneficia de um aumento na produção de ouro e preços mais fortes de subprodutos.