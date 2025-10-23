Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

American Airlines supera expectativas no 3º trimestre e melhora guidance

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A American Airlines teve prejuízo líquido de US$ 114 milhões no terceiro trimestre de 2025, 23,5% menor que a perda de US$ 149 milhões apurada em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 23. Com ajustes, a companhia aérea americana registrou prejuízo de US$ 0,17 entre julho e setembro, menor do que a perda de US$ 0,28 prevista por analistas compilados pela FactSet.

A receita teve leve avanço anual de 0,3% no trimestre, a US$ 13,69 bilhões, ligeiramente acima do consenso da FactSet, de US$ 13,63 bilhões.

Para o trimestre atual, a empresa prevê lucro ajustado por ação de US$ 0,45 a US$ 0,75. Para 2025, o guidance foi elevado para lucro de US$ 0,65 a US$ 0,95 por ação. Antes, a projeção anual variava de prejuízo de US$ 0,20 a lucro de US$ 0,80 por ação.

