Airbus, Leonardo e Thales lançam parceria espacial que deve competir com SpaceX de Musk

A Airbus, a Leonardo e a Thales assinaram uma parceria com o objetivo de combinar suas respectivas atividades espaciais em uma nova empresa e fortalecer a autonomia estratégica da Europa no espaço, segundo comunicado conjunto publicado nesta quinta-feira, 23. A empresa espera servir como parceira de confiança para o desenvolvimento e implementação de programas espaciais nacionais soberanos e deve competir com a SpaceX, do bilionário Elon Musk.

A nova companhia projeta empregar cerca de 25.000 pessoas em toda a Europa e ter um faturamento anual de cerca de 6,5 bilhões de euros.

"Esta nova empresa formará uma entidade robusta, inovadora e competitiva em todo o mundo", diz o texto.

A propriedade será compartilhada entre as empresas-mãe, com a Airbus, Leonardo e Thales possuindo, respectivamente, participações de 35%, 32,5% e 32,5%.

Ela operará sob controle conjunto, com uma estrutura de governança equilibrada entre os acionistas.

