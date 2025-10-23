Airbus, Leonardo e Thales lançam parceria espacial que deve competir com SpaceX de Musk

A Airbus, a Leonardo e a Thales assinaram uma parceria com o objetivo de combinar suas respectivas atividades espaciais em uma nova empresa e fortalecer a autonomia estratégica da Europa no espaço, segundo comunicado conjunto publicado nesta quinta-feira, 23. A empresa espera servir como parceira de confiança para o desenvolvimento e implementação de programas espaciais nacionais soberanos e deve competir com a SpaceX, do bilionário Elon Musk.

A nova companhia projeta empregar cerca de 25.000 pessoas em toda a Europa e ter um faturamento anual de cerca de 6,5 bilhões de euros.