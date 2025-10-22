Weg registra lucro líquido de R$ 1,650 bilhão no 3º trimestre, alta de 4,5% ante um ano

A Weg registrou um lucro líquido de R$ 1,650 bilhão no terceiro trimestre de 2025, o que representa alta de 4,5% ante o apurado em igual período de 2024. Em relação ao segundo trimestre de 2025, o avanço foi de 3,7%. Com o desempenho de julho a setembro, no acumulado do ano a Weg acumula lucro de 4,788 bilhões, montante 10,1% maior frente o reportado nos primeiros nove meses do ano passado. O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 2,275 bilhões no terceiro trimestre, montante 2,3% superior ao reportado em igual etapa de 2024. Ante o segundo trimestre, a alta foi de 0,7%. No acumulado em nove meses, a linha soma 6,708 bilhões, alta de 9,7% na comparação anual.

A margem Ebitda do terceiro trimestre foi de 22,2%, queda de 0,4 ponto porcentual ante período equivalente do ano passado. Na comparação com o trimestre anterior, houve evolução positiva de 0,1 p.p.. A receita operacional líquida (ROL) somou R$ 10,271 bilhões entre junho e setembro deste ano, o que equivale a uma alta de 4,2% ante o registrado no mesmo período do ano passado. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, foi registrada variação positiva de 0,6%. Em nove meses, a ROL alcançou 30,557 bilhões, alta anual de 12,5%. A administração da companhia destacou, em mensagem que acompanha seu relatório de resultados, que o bom desempenho da atividade industrial no Brasil, apesar do cenário restritivo para novos investimentos, aliado à continuidade de entregas dos projetos de transmissão & distribuição (T&D) e a melhora na demanda de motores comerciais e appliance, contribuíram para o crescimento apresentado. Já no que diz respeito ao mercado externo, disse que, apesar do impacto das recentes alterações nas legislações tarifárias, a atividade industrial