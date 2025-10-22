Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UniCredit supera expectativas no 3º trimestre, mas reafirma guidance

Autor Agência Estado
O UniCredit teve lucro líquido de 2,63 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, um pouco maior do que o ganho de 2,51 bilhões de euros de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 22. O resultado veio acima da projeção de analistas levantada pelo próprio banco italiano, de lucro de 2,41 bilhões de euros.

A receita do UniCredit subiu 0,3% na mesma comparação, a 6,17 bilhões de euros, também superando o consenso de analistas, de 6,01 bilhões de euros.

Apesar dos bons resultados, o UniCredit apenas reafirmou seu guidance de lucro para 2025, em 10,5 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

