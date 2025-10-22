Unctad lança Fórum para discutir soluções à crise da dívida em países em desenvolvimento

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) anunciou nesta quarta-feira, 22, em Genebra, a criação do Fórum de Sevilha sobre Dívida, voltado a discutir soluções para o crescente endividamento de países em desenvolvimento. A iniciativa, liderada pela Espanha, foi apresentada durante a 16ª conferência da entidade (UNCTAD16) e terá apoio técnico da ONU e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA).

De acordo com o comunicado da Unctad, o novo espaço pretende reunir governos, credores, instituições financeiras e acadêmicos "em um diálogo global sobre dívida", para desenvolver caminhos técnicos e manter o tema na agenda política. A criação do fórum é um desdobramento da Quarta Conferência Internacional sobre Financiamento do Desenvolvimento e faz parte do chamado Compromisso de Sevilha, que delineia uma nova arquitetura da dívida.