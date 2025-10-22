Trump diz que tarifas salvam pecuaristas dos EUA e cita taxa em vigor ao Brasil como exemplo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta quarta-feira (22) as tarifas impostas sobre a importação de gado e produtos bovinos, mencionando o Brasil entre os países afetados. Em publicações na Truth Social, ele afirmou que os pecuaristas americanos "estão indo tão bem, pela primeira vez em décadas", graças às medidas de proteção comercial adotadas em seu governo.

"O único motivo pelo qual eles estão indo tão bem é porque eu impus tarifas sobre o gado que entra nos Estados Unidos, incluindo uma tarifa de 50% sobre o Brasil", escreveu Trump. "Se não fosse por mim, eles estariam como estiveram nos últimos 20 anos - terrivelmente!", acrescentou. Apesar de ter citado o País, a tarifa mencionada por Trump faz parte do pacote tarifário já anunciado anteriormente.