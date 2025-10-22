Trump classifica sanções contra Rússia como grandes, mas diz que Putin quer acabar com guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "era hora" de impor sanções à Rússia, mas disse esperar que as medidas não durem muito tempo, em comentários para jornalistas, nesta quarta-feira, 22. As falas aconteceram após a reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

"As sanções contra a Rússia são grandes, mas acho que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer acabar com a guerra", ponderou, ao acrescentar que "não parece certo" encontrar-se com o líder russo. "As conversas com Putin são positivas, mas não progridem".