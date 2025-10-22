Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump classifica sanções contra Rússia como grandes, mas diz que Putin quer acabar com guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "era hora" de impor sanções à Rússia, mas disse esperar que as medidas não durem muito tempo, em comentários para jornalistas, nesta quarta-feira, 22. As falas aconteceram após a reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

"As sanções contra a Rússia são grandes, mas acho que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer acabar com a guerra", ponderou, ao acrescentar que "não parece certo" encontrar-se com o líder russo. "As conversas com Putin são positivas, mas não progridem".

Segundo o republicano, tanto a Rússia e como também a Ucrânia querem paz para o conflito no Leste Europeu, e o acordo de paz entre os países deveria ser mais fácil de ser alcançado, mas o "nível de ódio" entre Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky "é substancial". "As sanções devem ter um impacto na Rússia. Esperamos que elas tornem Putin mais 'razoável'", disse.

Em relação à paralisação do governo americano, Trump disse que "alguns democratas querem fazer acordo", sem fornecer mais detalhes.

