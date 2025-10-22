Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump afirma que Ford e General Motors agradeceram tarifas sobre caminhões pequenos e médios

Trump afirma que Ford e General Motors agradeceram tarifas sobre caminhões pequenos e médios

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 22, que os CEOs da General Motors (GM), Mary Barra, e da Ford Motor, Bill Ford, o agradeceram por taxar a importação de pequenos e médios caminhões no país, em publicação na Truth Social.

Segundo Trump, as empresas pontuaram sem as tarifas seria uma "tarefa árdua" fazer com que suas demandas disparassem. O republicano considera que as tarifas são uma "questão de Segurança Nacional" para ter uma "economia forte e poderosa".

A proclamação do aumento das tarifas sobre os caminhões foi assinada na última sexta-feira e ficará em vigor a partir do dia 1º de novembro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar