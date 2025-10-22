Trump afirma que Ford e General Motors agradeceram tarifas sobre caminhões pequenos e médios

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 22, que os CEOs da General Motors (GM), Mary Barra, e da Ford Motor, Bill Ford, o agradeceram por taxar a importação de pequenos e médios caminhões no país, em publicação na Truth Social.

Segundo Trump, as empresas pontuaram sem as tarifas seria uma "tarefa árdua" fazer com que suas demandas disparassem. O republicano considera que as tarifas são uma "questão de Segurança Nacional" para ter uma "economia forte e poderosa".