Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Texas Instruments alerta sobre recuperação mais lenta da semicondutores

Texas Instruments alerta sobre recuperação mais lenta da semicondutores

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Texas Instruments afirmou que está observando uma recuperação da indústria de semicondutores avançando em um ritmo mais lento do que em ciclos passados, ao fornecer guidance abaixo do esperado para o trimestre atual.

"A recuperação geral do mercado de semicondutores está continuando, embora em um ritmo mais lento do que em recuperações anteriores, provavelmente relacionado às dinâmicas macroeconômicas mais amplas e à incerteza geral", disse o CEO da empresa, Haviv Ilan.

A empresa prevê uma receita para o quarto trimestre de US$ 4,22 bilhões a US$ 4,58 bilhões, cujo ponto médio ficou abaixo das estimativas de US$ 4,51 bilhões, de acordo com analistas consultados pela FactSet. A empresa espera um lucro por ação de US$ 1,13 a US$ 1,39, abaixo da projeção de US$ 1,41.

No terceiro trimestre, a Texas Instruments registrou um lucro de US$ 1,36 bilhão, enquanto o lucro por ação foi de US$ 1,48, ligeiramente aquém das expectativas de analistas de US$ 1,49. A receita aumentou 14%, para US$ 4,74 bilhões, superando a previsão de US$ 4,65 bilhões dos analistas. (*Fonte: Dow Jones Newswires).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar