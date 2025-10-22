Tesla agrada com receita, mas lucro de US$ 1,37 bilhão fica aquém do esperado

A Tesla teve lucro líquido de US$ 1,37 bilhão no terceiro trimestre, 37% abaixo do ganho de US$ 2,17 bilhão apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. A fabricante de veículos elétricos teve lucro ajustado de US$ 0,50 por ação, abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet de US$ 0,56.

A receita somou US$ 28,1 bilhões entre julho e setembro, uma avanço de 12% na comparação com igual intervalo de 2024. Essa métrica ficou acima da expectativa dos analistas, que era de US$ 26,54 bilhões.