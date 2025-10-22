Tesla agrada com receita, mas lucro de US$ 1,37 bilhão fica aquém do esperado
A Tesla teve lucro líquido de US$ 1,37 bilhão no terceiro trimestre, 37% abaixo do ganho de US$ 2,17 bilhão apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. A fabricante de veículos elétricos teve lucro ajustado de US$ 0,50 por ação, abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet de US$ 0,56.
A receita somou US$ 28,1 bilhões entre julho e setembro, uma avanço de 12% na comparação com igual intervalo de 2024. Essa métrica ficou acima da expectativa dos analistas, que era de US$ 26,54 bilhões.
Em nota, a Tesla afirmou que é "difícil medir os impactos das mudanças no comércio global e de políticas fiscais" sobre a cadeia de oferta automotiva e de energia. A fabricante de veículos do bilionário Elon Musk disse que está investindo em negócios para o seu crescimento, mas que os resultados dependerão de muitos fatores, como o ambiente macroeconômico e aceleração da produção autônoma em suas fábricas.
Às 17h39 (de Brasília), em resposta ao balanço, a ação da Tesla caía 1,36%.