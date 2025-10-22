Taxas de juros rondam ajustes, com viés de baixa, em linha com dólar
Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 22, após terem caído na véspera. O viés é de baixa, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries. O investidor segue atento ao cenário fiscal, uma vez que o governo deve enviar ao Congresso ainda nesta semana dois projetos alternativos à Medida Provisória 1.303, que perdeu a validade no início do mês.
"O mercado volta a monitorar discussões em torno da MP 1.303 e temas fiscais ligados à gratuidade no transporte público, que voltam a ganhar espaço nos jornais e podem reacender o debate sobre equilíbrio fiscal", diz em relatório Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.
Às 9h26, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na mínima de 13,915%, de 13,926% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 cedia para 13,185%, de 13,204%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,450%, de 13,485% no ajuste de terça (21).