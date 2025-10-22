Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros rondam ajustes, com viés de baixa, em linha com dólar

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 22, após terem caído na véspera. O viés é de baixa, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries. O investidor segue atento ao cenário fiscal, uma vez que o governo deve enviar ao Congresso ainda nesta semana dois projetos alternativos à Medida Provisória 1.303, que perdeu a validade no início do mês.

"O mercado volta a monitorar discussões em torno da MP 1.303 e temas fiscais ligados à gratuidade no transporte público, que voltam a ganhar espaço nos jornais e podem reacender o debate sobre equilíbrio fiscal", diz em relatório Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.

Às 9h26, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na mínima de 13,915%, de 13,926% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 cedia para 13,185%, de 13,204%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,450%, de 13,485% no ajuste de terça (21).

