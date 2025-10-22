Secretário-geral da ONU vê risco de novas guerras comerciais e alerta para tarifas em alta

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou para um "alto risco de guerras comerciais motivas por bens de consumo", em meio ao que chamou de "grandes trocas comerciais de serviços". As declarações foram feitas nesta quarta-feira, 22, durante evento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) em Genebra, na Suíça.

Guterres ainda afirmou que o sistema de comércio baseado em regras corre o risco de "descarrilar". Segundo ele, as "altas tarifas" que alguns países enfrentam atualmente são um importante problema econômico global e que, diante disso, as "tensões comerciais estão crescendo".