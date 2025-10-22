Representante de Comércio dos EUA diz que encontro Trump-Xi continua na agenda

Em entrevista à CNBC , Greer disse que "faz sentido conversar com a China sobre comércio", mas ponderou que Washington "vai ver o que fará" diante do que classificou como uma postura "agressiva e desproporcional" de Pequim ao restringir as exportações desses minerais estratégicos. "Os EUA controlam apenas as exportações de alto valor agregado. A China controla os insumos básicos, de forma indiscriminada", afirmou.

O representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmou nesta quarta-feira (22) que o encontro entre o presidente Donald Trump e o líder chinês, Xi Jinping, "segue mantido na agenda" do republicano, em meio às tensões comerciais e às recentes restrições impostas por Pequim às exportações de terras raras. Trump havia colocado em dúvida, ontem, a realização da reunião.

Segundo ele, os Estados Unidos "precisam administrar ativamente a relação comercial entre China e EUA" e buscam uma "zona de pouso em que possamos ser mais equilibrados". Greer revelou que ele e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, se reunirão em breve com negociadores chineses e que "Trump abordará a questão da agricultura com eles", destacando que Washington e Pequim "conversam frequentemente sobre soja".

Greer acrescentou ainda que os EUA não querem que outros países "usem produtos americanos para obter vantagem competitiva" e observou que não vê uma grande quantidade de carne argentina entrando no mercado norte-americano. A fala sobre o produto da Argentina surge após Trump sugerir que deve importar carne bovina do país sul-americano.

Sobre o setor de minerais críticos, ele adiantou que "há outros acordos de terras raras com outros países a caminho", e que Washington "está focado em reativar a capacidade de produção de terras raras nos EUA".