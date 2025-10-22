Petrobras arremata concessão do terminal portuário RDJ07 com outorga de R$ 104 mi

A Petrobras arrematou nesta quarta-feira, 22, a concessão para arrendamento do terminal RDJ07, localizado no Porto de Rio de Janeiro. A ganhadora ofereceu uma outorga de R$ 104 milhões em leilão realizado na sede da B3, em São Paulo. A Petrobras desbancou a Sul Real, que ofertou R$ 1 milhão. A disputa chegou a ir a viva-voz, mas a estatal foi consagrada vencedora após a oponente não ter interesse em apresentar uma nova proposta. O RDJ07 é destinado à movimentação de cargas de apoio logístico offshore, voltadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. O investimento previsto é de R$ 99,4 milhões ao longo de 25 anos de contrato.

O projeto de concessão contempla demolição de estruturas antigas e construção de um novo galpão com área mínima de 3.500 metros quadrados (m²), além da implantação de áreas administrativas e operacionais, portarias e cercamento. As vias internas de acesso também receberão intervenções de melhoria. Entre os investimentos previstos estão a aquisição de equipamentos de grande porte, como seis guindastes, dez empilhadeiras e vinte carretas, além da instalação de um novo sistema de combate a incêndio e de uma subestação elétrica. As intervenções compõem o conjunto de ações voltadas à modernização da infraestrutura e ao aumento da capacidade operacional do terminal. O leilão do RDJ07 foi o segundo de três certames portuários previstos esta quarta-feira. Anteriormente, foi disputada a concessão de arrendamento da área portuária TMP, em Maceió. Mais tarde, às 14 horas, será a vez do leilão de acesso Aquaviário do Porto de Paranaguá, marcando a primeira concessão desse tipo no País.

TMP Maceió O Consórcio Britto-Macelog II arrematou nesta terça a concessão de arrendamento do Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) do Porto de Maceió (Alagoas). Sem concorrentes, ofereceu uma outorga de R$ R$ 50 mil. O consórcio vencedor é composto pelas empresas Irmãos Britto Representações e Comércio e Macelog Maceió Logística e Serviços Portuários. A previsão do projeto é de R$ 3,75 milhões em investimentos ao longo de 25 anos de contrato. O TMP Maceió é destinado ao embarque e desembarque de passageiros que transitam pelo Porto de Maceió. O terminal é um dos principais pontos de recepção de cruzeiros do Nordeste, movimentando mais de 100 mil passageiros por temporada, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos.