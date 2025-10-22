Nvidia e AMD lideram aporte de US$ 260 mi na Uniphore, avaliada em US$ 2,5 bi

O novo investimento será usado para expandir a Business AI Cloud, plataforma que combina dados empresariais e modelos de IA para automatizar processos em larga escala.

A Uniphore, empresa norte-americana de inteligência artificial (IA) voltada a soluções corporativas, levantou US$ 260 milhões em uma rodada Série F que avaliou a companhia em cerca de US$ 2,5 bilhões. Segundo comunicado, a operação contou com participação das gigantes de tecnologia Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Snowflake e Databricks, além de fundos como NEA, March Capital e Prosperity7 Ventures.

A companhia afirma que o capital reforça sua posição no mercado de IA corporativa, em meio à "adoção crescente por empresas da Fortune 500".

Analistas da IDC apontaram que a rodada representa "uma validação sem precedentes" do papel da Uniphore na infraestrutura de IA empresarial.

A Nvidia disse ver a empresa como "líder em business AI", enquanto a AMD destacou que sua tecnologia oferece "o desempenho, a eficiência e a segurança que as empresas exigem".

Fundada em Palo Alto, a Uniphore tem entre seus clientes a KPMG, a Konecta e companhias como Dell e Skechers. A empresa vem ampliando presença no mercado com aquisições recentes, incluindo a ActionIQ, a Infoworks e as anunciadas Orby AI e Autonom8.