Nível de política monetária atual da zona do euro é adequado, diz vice-presidente do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou nesta quarta-feira (22) que vê o atual nível de política monetária da zona do euro como "adequado". Ele argumentou que as projeções inflacionárias da região, em especial, favorecem sua visão sobre a atual taxa de juros do BCE.

"A evolução da inflação na zona do euro é positiva", acrescentou Guindos durante evento em Barcelona. Ele citou projeções do banco central que, segundo ele, sugerem um sinal "positivo" para a trajetória de preços na região. O vice-presidente do BCE também apontou que os riscos para a inflação são "equilibrados".