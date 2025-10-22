Nível de política monetária atual da zona do euro é adequado, diz vice-presidente do BCE
O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou nesta quarta-feira (22) que vê o atual nível de política monetária da zona do euro como "adequado". Ele argumentou que as projeções inflacionárias da região, em especial, favorecem sua visão sobre a atual taxa de juros do BCE.
"A evolução da inflação na zona do euro é positiva", acrescentou Guindos durante evento em Barcelona. Ele citou projeções do banco central que, segundo ele, sugerem um sinal "positivo" para a trajetória de preços na região. O vice-presidente do BCE também apontou que os riscos para a inflação são "equilibrados".
De acordo com o dirigente, a economia europeia está se comportando "melhor do que esperávamos", e que os mercados estão "tranquilos com a política fiscal no momento". No entanto, ele destacou que a guerra entre Rússia e Ucrânia seguem como fonte de incerteza para o continente. "A Europa está em um momento complexo. A prioridade, neste momento, é defesa", afirmou.
Guindos também destacou que o mundo passa por um momento de "dúvidas" quando à política econômica dos Estados Unidos, maior parceiro comercial da União Europeia (UE), mas não entrou em detalhes.