Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro do TCU vê 'severas dúvidas' em modular regras sobre perseguir centro da meta fiscal

Ministro do TCU vê 'severas dúvidas' em modular regras sobre perseguir centro da meta fiscal

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas disse nesta quarta-feira, 22, ter "severas dúvidas" sobre a possibilidade de modular os efeitos na obrigação de buscar o centro ou piso da meta de resultado primário, durante a limitação de empenho e movimentação financeira. O tema foi discutido na sessão desta quarta-feira.

"Ou bem o Tribunal entende que é permitido mirar a banda ou é dever do Poder Executivo mirar o centro da meta. Utilizar uma regra de modulação pode sugerir que essa é uma questão nova, o que não é. É uma questão já colocada e analisada pela AudFiscal", declarou Dantas, em relação a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal).

Bruno Dantas, ex-presidente da Corte, disse que recebeu na terça o ministro da Casa Civil, Rui Costa, momento em que foi tratada a discussão sobre perseguir piso ou centro da meta de primário.

Também na sessão desta quarta, o ministro Walton Rodrigues declarou que a discussão sobre perseguir o centro da meta é "seriíssima" e o Congresso já decidiu o tema.

A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, ao final de um bimestre, os Poderes Públicos poderão limitar o empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Ocorre que a LDO 2025 estipulou que a execução do orçamento deverá ser compatível com a meta de resultado primário de R$ 0,00 (zero real). É com base neste trecho que os técnicos do TCU apontam a necessidade de seguir o centro e não o piso da meta.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar