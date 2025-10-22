Maior taxação das bets tem urgência votada em Comissão

Deputados querem pressionar o presidente Hugo Motta a levar proposta para votação em plenário / Crédito: Marina Ramos/Ag, Câmara

O projeto que eleva a taxação das apostas on-line, as bets, entra na pauta desta quarta-feira, 22 de outubro, da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O objetivo é de que seja votada a urgência do texto - uma das estratégias da base governista para reforçar a arrecadação após a medida provisória sobre a substituição do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) caducar.

Apresentado no dia 20 de outubro, o requerimento teve debate acelerado e conta com 34 assinaturas de apoio na CFT. Se aprovada, os parlamentares pretendem pressionar o presidente Hugo Motta (Republicanos/PB) a votar o texto no plenário. Rogério Correia (PT/MG) afirmou ao O Globo que a comissão só pode pedir urgência em projetos duas vezes no ano e um deles será este. Qual a taxação sobre as bets proposta? Enquanto o Governo Federal mirava uma elevação de 12% para 18% na carga tributária que recai sobre as bets, o projeto apreciado pelos deputados aumenta ainda mais o percentual.