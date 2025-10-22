Maior taxação das bets tem urgência votada em Comissão

Projeto que eleva taxação das bets tem urgência votada em ComissãoTexto faz parte da estratégia da base governista de reforçar a arrecadação após a medida provisória do Imposto sobre Operações Financeiras caducar
O projeto que eleva a taxação das apostas on-line, as bets, entra na pauta desta quarta-feira, 22 de outubro, da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados.
O objetivo é de que seja votada a urgência do texto - uma das estratégias da base governista para reforçar a arrecadação após a medida provisória sobre a substituição do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) caducar.
Apresentado no dia 20 de outubro, o requerimento teve debate acelerado e conta com 34 assinaturas de apoio na CFT.
Se aprovada, os parlamentares pretendem pressionar o presidente Hugo Motta (Republicanos/PB) a votar o texto no plenário.
Rogério Correia (PT/MG) afirmou ao O Globo que a comissão só pode pedir urgência em projetos duas vezes no ano e um deles será este.
Qual a taxação sobre as bets proposta?
Enquanto o Governo Federal mirava uma elevação de 12% para 18% na carga tributária que recai sobre as bets, o projeto apreciado pelos deputados aumenta ainda mais o percentual.
As versões em debate na Câmara giram em torno de 25% de taxa e são defendidas, principalmente, pela base do governo.
Já o ministro Fernando Haddad (Fazenda) informou, em entrevista à Globonews, que os projetos de recomposição fiscal também chegam hoje à Câmara. O esforço mira a perda estimada em cerca de R$ 20 bilhões devido à caducidade da MP do IOF.
Outra preocupação do governo é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), que ampara o Orçamento de 2026. Hugo Motta já afirmou que a Casa não deve apreciar a LDO antes de uma resolução fiscal para o País.
