Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kering relata queda na receita no 3º trimestre, pressionada por redução nas vendas da Gucci

Kering relata queda na receita no 3º trimestre, pressionada por redução nas vendas da Gucci

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Kering, proprietária da Gucci, relatou uma queda na receita do terceiro trimestre enquanto o grupo de bens de luxo trabalha para ganhar impulso sob o comando do novo CEO da empresa, Luca de Meo, de acordo com balanço publicado nesta quarta-feira, 22.

A companhia informou que obteve uma receita trimestral de 3,415 bilhões de euros, 10% a menos do que no mesmo período do ano passado.

A Gucci, sua principal marca, reportou vendas de 1,34 bilhão de euros, uma queda de 18% em relação ao ano anterior. O resultado se compara com a previsão de vendas de 1,33 bilhão de euros para a marca, de acordo com uma pesquisa de estimativas compiladas pela Visible Alpha.

"O desempenho do terceiro trimestre da Kering, embora represente uma clara melhoria sequencial, permanece muito abaixo do mercado", disse o CEO da Kering, Luca de Meo. (*Fonte: Dow Jones Newswires).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar