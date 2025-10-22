Kering relata queda na receita no 3º trimestre, pressionada por redução nas vendas da Gucci

A companhia informou que obteve uma receita trimestral de 3,415 bilhões de euros, 10% a menos do que no mesmo período do ano passado.

A Kering, proprietária da Gucci, relatou uma queda na receita do terceiro trimestre enquanto o grupo de bens de luxo trabalha para ganhar impulso sob o comando do novo CEO da empresa, Luca de Meo, de acordo com balanço publicado nesta quarta-feira, 22.

A Gucci, sua principal marca, reportou vendas de 1,34 bilhão de euros, uma queda de 18% em relação ao ano anterior. O resultado se compara com a previsão de vendas de 1,33 bilhão de euros para a marca, de acordo com uma pesquisa de estimativas compiladas pela Visible Alpha.

"O desempenho do terceiro trimestre da Kering, embora represente uma clara melhoria sequencial, permanece muito abaixo do mercado", disse o CEO da Kering, Luca de Meo. (*Fonte: Dow Jones Newswires).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.