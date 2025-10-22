Japão: ministra das Finanças defende que BoJ e governo coordenem ações para eficácia econômica

A nova ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou nesta quarta-feira (22) que caberá ao Banco do Japão (BoJ) decidir os próximos passos da política monetária do país. "É responsabilidade do BoJ determinar os meios específicos de sua política monetária", declarou Katayama em sua primeira coletiva após assumir o cargo. Segundo o The Economic Times, Katayama afirmou ainda ser necessário que o governo e o BoJ "coordenem suas ações para que as políticas econômicas e monetárias sejam eficazes".

A ministra evitou falar sobre câmbio, limitando-se a dizer que "não fará comentários sobre as taxas de câmbio estrangeiras", em meio à contínua desvalorização do iene frente ao dólar.