Japão: ministra das Finanças defende que BoJ e governo coordenem ações para eficácia econômica
A nova ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou nesta quarta-feira (22) que caberá ao Banco do Japão (BoJ) decidir os próximos passos da política monetária do país. "É responsabilidade do BoJ determinar os meios específicos de sua política monetária", declarou Katayama em sua primeira coletiva após assumir o cargo. Segundo o The Economic Times, Katayama afirmou ainda ser necessário que o governo e o BoJ "coordenem suas ações para que as políticas econômicas e monetárias sejam eficazes".
A ministra evitou falar sobre câmbio, limitando-se a dizer que "não fará comentários sobre as taxas de câmbio estrangeiras", em meio à contínua desvalorização do iene frente ao dólar.
Katayama reconheceu, no entanto, o impacto do enfraquecimento da moeda sobre o custo de vida das famílias japonesas. "O iene fraco eleva o custo dos itens essenciais do dia a dia, incluindo alimentos", afirmou, destacando que o governo precisa agir com rapidez para mitigar os efeitos da inflação.
"Precisamos lançar rapidamente medidas para aliviar o impacto da alta dos preços", disse a ministra, em um momento em que o governo da primeira-ministra, Sanae Takaichi, prepara um novo pacote econômico voltado à contenção de custos e estímulo ao consumo interno.
*Com informações da Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente