Ibovespa sobe com minério e dado operacional da Vale

A valorização das commodities e o relatório trimestral da Vale, bem visto por analistas, estimulou alta do Ibovespa na manhã desta quarta-feira, 22. Ainda, fica no foco um encontro entre o governo brasileiro e o dos Estados Unidos no âmbito das tarifas no fim de semana. Porém, a fraqueza dos índices de ações em Nova York limita, e o mercado local mantém-se atento ao fiscal. Pela manhã, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que as alternativas desenhadas pelo governo à Medida Provisória (MP) 1.303 devem render, "em linhas gerais", o mesmo volume de receitas e corte de despesas que eram previstos com o texto. A fala gera expectativas de uma solução para essa questão, o que fez os juros futuros irem às mínimas e o Ibovespa acelerar alta.

Quanto ao tema das tarifas, há expectativa pelo encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o norte-americano Donald Trump, que foi agendado para o fim da tarde de domingo (manhã no Brasil), em Kuala Lumpur, na Malásia. Segundo Enrico Cozzolino, head de análise da Levante, se de fato a reunião entre os presidentes tiver um desfecho positivo, com redução de tarifas, o Índice Bovespa pode ganhar tração no curto prazo. Porém, não se diz tão otimista quanto a avanço nessa questão. Em dia de agenda esvaziada de indicadores, o foco fica em balanços trimestrais de empresas dos Estados Unidos e da Europa, bem como no Brasil, cuja temporada começou hoje com a Weg. A empresa registrou um lucro líquido de R$ 1,650 bilhão no terceiro trimestre de 2025, o que representa alta de 4,5% ante o apurado em igual período de 2024. Weg subia 1,41% às 11h34. Na sexta, Usiminas divulgará seus números. O papel avançava 1,01% No exterior, investidores também monitoram questões comerciais envolvendo os EUA e a China. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, colocou em dúvida e deixou em aberto a realização de uma reunião bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping. Além disso, segue no foco o shutdown da máquina pública americana, que deixa a coleta de quase todos os indicadores econômicos federais para depois do término do bloqueio do governo Trump, embora o CPI de setembro será informado nesta sexta-feira.

Ontem o Ibovespa fechou em baixa de 0,29%, aos 144.085,15 pontos. Às 11h38 desta quarta-feira, o Índice Bovespa subia 0,325, aos 144.543,58 pontos, ante alta de 0,48%, na máxima aos 144.77,30 pontos, depois de cair 0,03%, na mínima em 144.038,76 pontos, com abertura em 144.093,68 pontos (alta de 0,01%). As blue chips Vale (1,20%) e Petrobras (1,08%/PN e 0,77%/ON) eram as principais a garantir alta do indicador. O minério de ferro fechou hoje com valorização de 0,65% em Dalian, na China, e o petróleo avançava até 2,50% há pouco.