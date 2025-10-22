Governo Trump vai liberar cerca de US$ 3 bilhões em ajuda a agricultores dos EUA

O governo do presidente Donald Trump vai liberar cerca de US$ 3 bilhões em ajuda a agricultores por meio da Commodity Credit Corp., segundo o Wall Street Journal. Para distribuir os novos recursos, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) vai reabrir as operações centrais da Agência de Serviços Agrícolas - o braço do USDA responsável pelas finanças e crédito para agricultores norte-americanos.

O WSJ informou que o governo está discutindo um pacote de resgate de mais de US$ 10 bilhões para produtores afetados pela guerra comercial de Trump, mas que essa nova ajuda está suspensa enquanto o governo permanece fechado. Durante o primeiro mandato de Trump, cerca de US$ 23 bilhões foram desembolsados para agricultores afetados.