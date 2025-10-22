Fitch: boom da IA amortece crédito nos EUA em meio à fraqueza do consumidor e riscos políticos
O "boom" de investimentos impulsionado por inteligência artificial (IA) sustenta o cenário de crédito nos EUA, compensando a demanda mais fraca do consumidor e um mercado de trabalho em resfriamento, de acordo com a Fitch Ratings, em relatório publicado nesta quarta-feira, 22.
A agência projeta que os gastos de capital pelos quatro principais "hyperscalers", que são as empresas que oferecem serviços de computação em nuvem em larga escala, aumentem em mais de 50% ao ano, para cerca de US$ 370 bilhões em 2025, elevando as receitas em setores relacionados, como hardware de tecnologia, utilidades de energia e fornecedores de equipamentos industriais selecionados.
"A IA e a crescente demanda por energia estão estendendo o ciclo ascendente no capex corporativo além dos hyperscalers. As crescentes capacidades de IA estão começando a perturbar setores como software e publicidade digital", acrescenta.
Segundo a Fitch, o gasto dos consumidores nos EUA entrou no segundo semestre de 2025 em uma base mais fraca, após ter desacelerado no primeiro semestre de 2025 em comparação com 2024. "Houve revisões recentes para cima nos dados econômicos, mas a visibilidade é limitada devido ao fechamento do governo", explica, ao ressaltar que a incerteza política permanece elevada em meio a uma "reescalada abrupta" das tensões comerciais entre EUA e China.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente