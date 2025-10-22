Fitch: boom da IA amortece crédito nos EUA em meio à fraqueza do consumidor e riscos políticos

O "boom" de investimentos impulsionado por inteligência artificial (IA) sustenta o cenário de crédito nos EUA, compensando a demanda mais fraca do consumidor e um mercado de trabalho em resfriamento, de acordo com a Fitch Ratings, em relatório publicado nesta quarta-feira, 22.

A agência projeta que os gastos de capital pelos quatro principais "hyperscalers", que são as empresas que oferecem serviços de computação em nuvem em larga escala, aumentem em mais de 50% ao ano, para cerca de US$ 370 bilhões em 2025, elevando as receitas em setores relacionados, como hardware de tecnologia, utilidades de energia e fornecedores de equipamentos industriais selecionados.