Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,55%
Pontos: 144.872,79
Máxima de +0,67% : 145.048 pontos
Mínima de -0,03% : 144.039 pontos
Volume: R$ 17,89 bilhões
Variação em 2025: 20,44%
Variação no mês: -0,93%
Dow Jones: -0,71%
Pontos: 46.590,41
Nasdaq: -0,93%
Pontos: 22.740,40
Ibovespa Futuro: +0,47%
Pontos: 147.875
Máxima (pontos): 147.940
Mínima (pontos): 146.570
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,07
Variação: +0,71%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,88
Variação: +1,25%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,81
Variação: +0,23%
Ambev ON
Preço: R$ 12,05
Variação: -1,39%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,70
Variação: +1,51%
Vale ON
Preço: R$ 61,95
Variação: +1,89%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025) 22/09
Vale ON
Preço: R$ 61,95
Variação: +1,89%
Itausa PN
Preço: R$ 11,24
Variação: +1,08%
Global 40
Cotação: 719,996 centavos de dólar
Variação: -0,16%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3964
Venda: R$ 5,3969
Variação: +0,12%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,50
Venda: R$ 5,60
Variação: -1,08%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3892
Venda: R$ 5,3898
Variação: +0,09%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4900
Venda: R$ 5,5710
Variação: -1,05%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,4140
Variação: +0,2%
- Euro
Compra: US$ 1,1612 (às 18h40)
Venda: US$ 1,1612 (às 18h40)
Variação: +0,08%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2630
Venda: R$ 6,2640
Variação: +0,18%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4600
Venda: R$ 6,5610
Variação: -0,74%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.065,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,06%
