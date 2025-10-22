Febraban lança nova fase de campanha contra golpes e fraudes, em parceria com a Meta

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) iniciou nesta quarta-feira, 22, a segunda fase da campanha contra golpes e fraudes eletrônicas. Com o mote "Diga não aos golpes: Sua Segurança é Coisa Séria", a iniciativa é uma parceria com a Meta, que utilizará criadores de conteúdo para amplificar a conscientização sobre o tema nas redes sociais.

A ação é parte do projeto publicitário "Se é golpe, tem contragolpe", iniciado no ano passado com a participação do humorista Fábio Porchat. Desta vez, influenciadores vão abordar questões como fraudes bancárias para diferentes públicos.