EUA: Tesouro aplica sanções a petrolíferas russas e pede que Moscou aceite cessar-fogo imediato

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs novas sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil OAO, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 22. A medida é justificada "em decorrência da falta de comprometimento sério da Rússia com um processo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia".

De acordo com a nota, as ações americanas aumentam a pressão sobre o setor energético russo e degradam a capacidade do Kremlin de arrecadar recursos para sua máquina de guerra e sustentar a economia enfraquecida.