Estoques de petróleo nos EUA caem 961 mil barris, aponta DoE
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 961 mil barris, a 422,824 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 1 milhão de barris.
Os estoques de gasolina cederam 2,147 milhões de barris, a 216,679 milhões de barris, mais intensa que a queda projetada de 600 mil de barris. Já os estoques de destilados recuaram 1,479 milhão de barris, a 115,551 milhões de barris. A previsão era de queda de 1,3 milhão de barris.
A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 85,7% para 88,6%, ante expectativa de queda a 85,3%.
Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 770 mil barris, a 21,231 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,629 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente