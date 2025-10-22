Equifax BoaVista: Índice de fraude no e-commerce no 1sem25 cai a 3,39%, menor que 1sem24
O índice de fraude no e-commerce no primeiro semestre deste ano foi de 3,39%, taxa menor que os 3,65% de igual período de 2024. Os dados são de pesquisa da Equifax BoaVista, obtida em primeira mão pela Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Na contramão dessa queda, o valor das transações bloqueadas por tentativas de fraude aumentou 102%, sendo em média R$ 2.033,42.
O número mostra que caiu o volume de casos de fraude em relação às transações analisadas por suspeita, segundo a Equifax Boavista.
"Desde o ano passado há queda gradativa na quantidade de casos de fraude, enquanto o valor do ticket médio sobe. Fraudadores se expõem menos, mas com foco em transações de valor alto", afirma o diretor de Produtos Antifraude da Equifax, Juliano Manrique.
O levantamento aponta ainda que as transações aprovadas após análise aumentaram 4,4%, e que o valor total dessas transações cresceu 32% na comparação anual.