CPI do Reino Unido sobe 3,8% na comparação anual de setembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido subiu 3,8% em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 22 pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). O resultado repetiu a variação registrada em agosto e veio ligeiramente abaixo da projeção dos analistas consultados pela FactSet, de 3,9%.

Na comparação mensal, o CPI britânico ficou estável em setembro, após aumento de 0,3% em agosto. O resultado também veio abaixo da expectativa de alta de 0,1%, conforme projeções da FactSet.