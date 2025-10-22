CPI do Reino Unido sobe 3,8% na comparação anual de setembro
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido subiu 3,8% em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 22 pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). O resultado repetiu a variação registrada em agosto e veio ligeiramente abaixo da projeção dos analistas consultados pela FactSet, de 3,9%.
Na comparação mensal, o CPI britânico ficou estável em setembro, após aumento de 0,3% em agosto. O resultado também veio abaixo da expectativa de alta de 0,1%, conforme projeções da FactSet.
O núcleo do CPI britânico, que desconsidera os preços de alimentos e energia, também se manteve estável no mês e avançou 3,5% na comparação anual. As projeções indicavam alta de 3,6% em relação a setembro de 2024.
