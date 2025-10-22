Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPI do Reino Unido sobe 3,8% na comparação anual de setembro

CPI do Reino Unido sobe 3,8% na comparação anual de setembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido subiu 3,8% em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 22 pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). O resultado repetiu a variação registrada em agosto e veio ligeiramente abaixo da projeção dos analistas consultados pela FactSet, de 3,9%.

Na comparação mensal, o CPI britânico ficou estável em setembro, após aumento de 0,3% em agosto. O resultado também veio abaixo da expectativa de alta de 0,1%, conforme projeções da FactSet.

O núcleo do CPI britânico, que desconsidera os preços de alimentos e energia, também se manteve estável no mês e avançou 3,5% na comparação anual. As projeções indicavam alta de 3,6% em relação a setembro de 2024.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar