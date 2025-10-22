Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coaf anuncia parceria com Febraban para modernizar sistema contra crime financeiro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi, informou que o órgão trabalhará em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para modernizar os sistemas tecnológicos internos de combate ao crime financeiro.

"Nosso sistema precisa de atualização", afirmou ele, no 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), em São Paulo.

Saadi lembrou que o crime organizado hoje tem atuações ilícitas dentro do próprio sistema financeiro. Por isso, é importante continuar discutindo evolução dos controles contra organizações criminosas, inclusive com o uso de tecnologias emergentes como inteligência artificial e machine learning. "Temos de ter gestão de risco proativa e inteligente. Não podemos ver a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo apenas como obrigação regulatória", argumentou.

