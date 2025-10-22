Cimenteira abre seleção de vagas no Ceará e no Maranhão

Cimenteira abre seleção de vagas no Ceará e no MaranhãoApodi tem oportunidades para diferentes níveis de experiência em Fortaleza (CE), Quixeré (CE), Caucaia (CE) e São Luís (MA)
A Cimento Apodi abriu seleção para 12 vagas de emprego em cidades do Ceará e do Maranhão. Segundo a empresa, “as oportunidades contemplam cargos em diferentes áreas e níveis de experiência”.
Os cargos selecionados são para atuar nas cidades cearenses de Caucaia, Fortaleza e Quixeré, e na capital maranhense, São Luís.
Há ainda a chance dos profissionais serem mantidos no banco de talentos exclusivo para pessoas com deficiência, de acordo com a empresa.
Veja os cargos abaixo.
Onde a Cimento Apodi atua?
De atuação internacional, a empresa é formada por uma parceria entre a família Dias Branco, do Ceará, e do Grupo Titan, da Grécia.
Com duas unidades industriais – um parque industrial de três mil hectares de área em Quixeré (CE) e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CE).
Combinadas, as duas plantas têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.
Quais são as vagas ofertadas pela Cimento Apodi?
As 12 vagas disponíveis na seleção aberta hoje pela Cimento Apodi são para:
- Analista Financeiro Sênior,
- Auxiliar de Produção,
- Consultor(a) Comercial II,
- Coordenador(a) de Engenharia de Manutenção,
- Coordenador(a) de Negócios de TI – Sistemas ERP,
- Coordenador(a) de Performance e Gestão,
- Eletricista de Manutenção II,
- Líder de CD
- Mecânico de Manutenção II.
“Além disso, a Cimento Apodi mantém um Banco de Talentos PCD, onde pessoas com deficiência podem cadastrar seus currículos e participar de futuros processos seletivos de acordo com o perfil e as oportunidades que surgirem”, reforça a empresa.
Como participar da seleção?
Os interessados em alguma das vagas abertas ou no banco de talentos da empresa devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site cimentoapodi.gupy.io/.
As inscrições ocorrem até o fim de outubro de 2025. Os pré-requisitos, como formação e nível de experiência, podem ser consultados no link acima. Assim como os benefícios oferecidos, como plano de saúde e vales alimentação e refeição.