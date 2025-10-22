Cimenteira abre seleção de vagas no Ceará e no Maranhão

Apodi tem unidades industriais em Quixeré e Pecém, no Ceará / Crédito: Ítalo Santiago/Cimento Apodi/Divulgação

Com duas unidades industriais – um parque industrial de três mil hectares de área em Quixeré (CE) e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CE). Combinadas, as duas plantas têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano. Quais são as vagas ofertadas pela Cimento Apodi? As 12 vagas disponíveis na seleção aberta hoje pela Cimento Apodi são para: