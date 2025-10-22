Cade aprova aditivos a contratos de compartilhamento de redes móveis entre TIM e Telefônica

O plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, 22, aditivos a contratos de compartilhamento de redes móveis entre TIM e Telefônica. A aprovação foi condicionada à celebração de Acordo em Controle de Concentração (ACC). O relator, conselheiro Diogo Thomson, considerou que o ato de concentração, da forma como foi notificado, poderia produzir efeitos nocivos à concorrência e determinou a necessidade de medidas adicionais para aprovar a operação, com "salvaguardas robustas".

"Os benefícios apontados são, em sua maioria, genéricos, de difícil verificação e insuficientes para demonstrar que as eficiências da operação serão, em prática, relevantes, repassadas aos consumidores, necessitando de ajustes na forma como foi apresentada a operação", destacou Thomson. Foi homologado um acordo que prevê uma série de remédios, isto é, compromissos comportamentais a serem adotados pelas requerentes que condicionam a aprovação da operação. São eles: I) implementação de um cronograma de implementação, que busca eliminar a indeterminação temporal que caracterizou a proposta inicial;

II) deve tornar público o escopo geográfico, ou seja, deve informar ao mercado e aos consumidores a lista de localidades nos quais haverá o compartilhamento de estrutura; III) vedação à retração da cobertura, isto é, não pode haver perda de qualidade em relação à cobertura atual; IV) controle da troca de informações - a governança será exercida por uma Unidade de Planejamento Conjunto (UPC) independente, para garantir que não haja troca de informações sensíveis; e

V) monitoramento pelo Cade, com auxílio técnico pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Além disso, foi vedada a frente de consolidação, ou seja, as localidades onde as duas empresas tinham estrutura, como consolidação em uma. O que se permitiu foi a frente de expansão (3G e 4G), com 265 municípios, e a frente do "contrato apagado", de desligamento parcial do 2G, que será mantido apenas por uma das operadoras e compartilhado com a outra, abrangendo 2.049 municípios. A implementação dos remédios deve ser iniciada no prazo de 30 meses, sob pena de revogação da operação, exigindo nova notificação ao Cade.

O processo analisado consiste na inclusão de novos municípios nos acordos de compartilhamento de redes móveis em atacado (RAN sharing) entre a TIM e a Telefônica. Os aditivos são feitos ao Contrato Apagado 2G e ao Contrato Single Grid, ambos aprovados pelo Cade em 2020, ampliando seu escopo, segundo as requerentes. Ainda de acordo com as empresas, a implementação do acordo permite a modernização dos serviços prestados mediante a migração para tecnologias mais avançadas, como 3G e 4G. Alegaram, ainda, que a medida visa, simultaneamente, aprimorar a experiência do usuário e reduzir custos operacionais. A Associação Neo, que congrega as prestadoras de pequeno porte, entrou como terceira interessada. O que disseram as partes