Boulos anuncia que discutirá regulamentação com trabalhadores de apps no Planalto

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, anunciou, como uma das primeiras medidas à frente da pasta, a criação de um grupo, em parceria com o Ministério do Trabalho, para discutir com trabalhadores de aplicativos a regulamentação das plataformas. A declaração do novo ministro foi feita em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira, 22. "Recebi como demanda deles (trabalhadores de aplicativo) e vou dialogar e criar um grupo de trabalho na Secretaria-Geral da Presidência, junto com o Ministério do Trabalho porque o ministro Marinho já tem feito isso lá, que é sobre a transparência do algoritmo. Hoje esses trabalhadores são dirigidos por algoritmos, mas não tem nenhuma transparência de como isso funciona e é essencial que isso seja feito", declarou Boulos.

Segundo o ministro, são três eixos que serão discutidos com os trabalhadores de aplicativos: a remuneração mínima, a instituição de um grau de seguro e vínculo previdenciário e a transparência dos algoritmos utilizados pelas plataformas. Boulos admitiu que a esquerda erra ao dialogar com grupo, querendo empurrar uma "visão de legislação trabalhista" sem escutar as demandas deles. "É plenamente possível dialogar com esses trabalhadores a partir da realidade deles e a partir de pontos concretos da sua pauta. Muitas vezes, o erro que nós, do campo progressista, cometemos foi querer colocar a nossa visão de legislação trabalhista para esses trabalhadores sem escutá-los. Acho que é isso que precisamos ajustar no discurso e na prática", declarou. Segundo Boulos, as regulamentações podem ser aprovadas no Congresso ainda no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a depender da atuação dos movimentos sociais. A principal função da Secretaria-Geral é justamente fazer o meio-campo entre o Planalto e os setores da sociedade. Boulos voltou a dizer que Lula o convidou para a Esplanada para colocar "o governo na rua" e declarou que os movimentos sociais são importantes para o embate contra o Congresso, destacando as mobilizações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, realizados no mês passado em todas as 27 capitais do País.