Bolsas de Nova York encerram em baixa com retração do apetite por risco

Agência Estado
Agência Estado
As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira, 22, em queda, com uma diminuição no sentimento de risco. Os índices foram pressionados pelos desdobramentos da disputa comercial entre China e Estados Unidos, além de balanços corporativos divulgados na terça-feira abaixo do esperado.

O índice Dow Jones teve queda de 0,71%, aos 46.590,41 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 0,53%, aos 6.699,43 pontos, e o Nasdaq caiu 0,92%, aos 22.740,40 pontos.

Após abrirem próximo da estabilidade, os índices passaram a registrar perdas, refletindo os temores causados pela tensão tarifária entre Washington e Pequim, após a Reuters publicar que os EUA estudam impor restrições a exportações baseadas em softwares para a China.

O representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmou nesta quarta-feira que o encontro entre Donald Trump e o líder chinês, Xi Jinping, ainda está previsto, após comentários de Trump colocarem a reunião em dúvida. Em Nova York, o índice VIX, espécie de termômetro do medo, subiu 4,19%, a 18,62 pontos.

Investidores também assimilavam relatórios de lucros decepcionantes, principalmente da Netflix e da Texas Instruments, divulgados na terça após o pregão. As empresas caíram 10,07% e 5,60%, respectivamente.

Com a divulgação do balanço prevista para esta quarta ações da Tesla também passaram boa parte da sessão no negativo, fechando com queda de 0,82%. A empresa será a primeira entre as chamadas "Sete Magníficas" a divulgar resultados neste trimestre. No ano, os papéis da Tesla acumulam alta de 6,9%, abaixo do desempenho do índice S&P 500.

A Mattel recuou 2,76% após lucro e receita do terceiro trimestre ficarem abaixo das expectativas, enquanto a operadora de telefonia AT&T caiu 1,94% ao informar lucro e receita em linha com as estimativas.

Winnebago Industries disparou 28,53% após registrar lucro no quarto trimestre, revertendo prejuízo, enquanto a Intuitive Surgical subiu 13,89% depois de superar estimativas de lucro.

*Com informações de Dow Jones Newswires

