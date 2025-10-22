Bolsas da Europa operam sem sinal único, após balancos e de olho em tensões EUA-China

São Paulo, 22/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores digerem uma série de balanços corporativos da região e avaliam os últimos desdobramentos das tensões comerciais entre EUA e China.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,16%, a 572,37 pontos.

Da temporada de balanços da Europa, destaque negativo para a L'Oréal, que tombava 6,5% em Paris no horário acima, após a multinacional francesa de cosméticos e beleza decepcionar com seu último resultado de vendas.

Por outro lado, o Barclays saltava 4,3% em Londres, após o banco britânico elevar o guidance para 2025 e anunciar uma recompra de ações de 500 milhões de libras.

Também na esteira de balanços, o banco italiano UniCredit recuava 1,6% em Milão e a cervejaria holandesa Heineken avançava 1,3% em Amsterdã.