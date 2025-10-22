Bolsas da Europa operam sem sinal único, após balancos e de olho em tensões EUA-China
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 22/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores digerem uma série de balanços corporativos da região e avaliam os últimos desdobramentos das tensões comerciais entre EUA e China.
Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,16%, a 572,37 pontos.
Da temporada de balanços da Europa, destaque negativo para a L'Oréal, que tombava 6,5% em Paris no horário acima, após a multinacional francesa de cosméticos e beleza decepcionar com seu último resultado de vendas.
Por outro lado, o Barclays saltava 4,3% em Londres, após o banco britânico elevar o guidance para 2025 e anunciar uma recompra de ações de 500 milhões de libras.
Também na esteira de balanços, o banco italiano UniCredit recuava 1,6% em Milão e a cervejaria holandesa Heineken avançava 1,3% em Amsterdã.
No âmbito comercial, o presidente dos EUA, Donald Trump, lançou dúvidas ontem sobre se ele se encontrará ou não com o homólogo chinês, Xi Jinping, ainda este mês. "Talvez não aconteça, talvez não aconteça", afirmou, durante almoço com senadores do Partido Republicano na Casa Branca.
Trump, no entanto, disse também esperar "se sair bem" nas negociações com a China. Há expectativas de que os dois líderes se reúnam durante uma cúpula regional asiática na próxima semana.
Da agenda de indicadores, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ficou estável em setembro ante o mês anterior, em 3,8%, vindo abaixo do esperado.
Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,76%, a de Paris caía 0,41% e a de Frankfurt recuava 0,21%. As de Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,40% e 0,68%, enquanto a de Milão cedia 0,51%.
*Com informações da Dow Jones Newswires