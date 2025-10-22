Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham sem direção única, de olho em balanços, tensões geopolíticas e NY

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 22, conforme investidores assimilam o começo da temporada de balanços corporativos e continuidade de tensões geopolíticas. Os índices tiveram pressão extra na reta final do pregão, em meio a piora no sentimento de risco em Nova York.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,93%, a 9.515,00 pontos. Em Frankfurt, o DAX caía 0,71%, a 24.157,77 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,63%, a 8.206,87 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 1,03%, a 42.209,64 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,09%, a 15.781,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançava 0,40%, a 8.305,43 pontos. As cotações são preliminares.

Em Paris, o tombo nos papéis da L'Óreal (-6,7%) pressionaram a bolsa francesa, depois que a multinacional de cosméticos e beleza decepcionou em resultados trimestrais. Em Milão, o Unicredit também recuava 2,32%, apesar de superar projeções do mercado.

Na ponta positiva dos balanços europeus, o Barclays fechou em alta de 4,9% em Londres, após elevar projeções anuais e anunciar programa de recompra de ações. Em Amsterdã, a cervejaria holandesa Heineken tinha alta de 1,1%.

Investidores monitoram ainda tensões geopolíticas. As principais ações de defesa europeias - Como Rheinmetall, Thales e BAE Systems - passaram a maior parte do pregão em alta com temores de que a guerra na Ucrânia possa se prolongar, mas passaram a cair na reta final. Na terça, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não quer ter uma "reunião desperdiçada" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, embora tenha expressado confiança em um cessar-fogo. Perto do fechamento, o subíndice europeu de defesa e aeroespaço caía 0,9%.

O persistente impasse comercial entre Estados Unidos e China - com dúvidas sobre um possível encontro entre Trump e o líder chinês Xi Jinping - e o segundo shutdown mais longo do governo americano na história também seguem no radar.

No fronte macroeconômico, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ficou estável em setembro ante o mês anterior, em 3,8%, contrariando expectativa de alta a 3,9%. Segundo o Deutsche Bank, o dado deixa em aberto a possibilidade de um corte de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) ainda neste ano.

