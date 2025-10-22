Bessent diz que shutdown dos EUA atrasa ajuda a agricultores

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a paralisação do governo norte-americano atrasa a ajuda aos agricultores americanos, em comentários para repórteres nesta quarta-feira.

"Queremos enviar dinheiro aos nossos agricultores, especialmente aos produtores de soja, mas o governo está paralisado. Eu diria aos senadores democratas: vocês podem ser heróis, reabram o governo", ressaltou.