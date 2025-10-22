Bessent diz que shutdown dos EUA atrasa ajuda a agricultores
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a paralisação do governo norte-americano atrasa a ajuda aos agricultores americanos, em comentários para repórteres nesta quarta-feira.
"Queremos enviar dinheiro aos nossos agricultores, especialmente aos produtores de soja, mas o governo está paralisado. Eu diria aos senadores democratas: vocês podem ser heróis, reabram o governo", ressaltou.
Na ocasião, ao ser questionado sobre as negociações de carne bovina com a Argentina, ele disse que não conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o tema, mas que o governo argentino "está aberto e está em atividade, então podemos negociar com eles".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente