Banco Paulista transfere controle societário do fundador para o filho -
O Banco Paulista comunicou a transferência do controle societário do fundador da instituição, Álvaro Augusto Vidigal, para o filho dele, Álvaro Augusto de Freitas Vidigal. A operação está sujeita a aprovações regulatórias e segue o planejamento sucessório, segundo nota divulgada pelo banco nesta quarta-feira, 22.
O objetivo da transação é garantir a "perenidade institucional", além de preservar a cultura corporativa, a governança e a disciplina prudencial do banco, conforme o comunicado.
Fundado em 1990, o Banco Paulista diz que pretende seguir no processo de transformação digital. Em 2019, a instituição se viu no centro de um esquema denunciado pela Operação Lava Jato, que acusou funcionários do banco de manipulação da taxa de câmbio em contratos com a Petrobras.