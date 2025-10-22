Banco Paulista transfere controle societário do fundador para o filho

O Banco Paulista comunicou a transferência do controle societário do fundador da instituição, Álvaro Augusto Vidigal, para o filho dele, Álvaro Augusto de Freitas Vidigal. A operação está sujeita a aprovações regulatórias e segue o planejamento sucessório, segundo nota divulgada pelo banco nesta quarta-feira, 22.

O objetivo da transação é garantir a "perenidade institucional", além de preservar a cultura corporativa, a governança e a disciplina prudencial do banco, conforme o comunicado.