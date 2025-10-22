Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco Paulista transfere controle societário do fundador para o filho -

O Banco Paulista comunicou a transferência do controle societário do fundador da instituição, Álvaro Augusto Vidigal, para o filho dele, Álvaro Augusto de Freitas Vidigal. A operação está sujeita a aprovações regulatórias e segue o planejamento sucessório, segundo nota divulgada pelo banco nesta quarta-feira, 22.

O objetivo da transação é garantir a "perenidade institucional", além de preservar a cultura corporativa, a governança e a disciplina prudencial do banco, conforme o comunicado.

Fundado em 1990, o Banco Paulista diz que pretende seguir no processo de transformação digital. Em 2019, a instituição se viu no centro de um esquema denunciado pela Operação Lava Jato, que acusou funcionários do banco de manipulação da taxa de câmbio em contratos com a Petrobras.

