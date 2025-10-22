Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Azul bate recorde ao transportar 23,7 milhões de pessoas até setembro, alta anual de 5,9%

Azul bate recorde ao transportar 23,7 milhões de pessoas até setembro, alta anual de 5,9%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Azul bateu o recorde do ano anterior ao transportar mais de 23,7 milhões de passageiros entre janeiro e setembro de 2025 em rotas domésticas e internacionais, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número representa um crescimento de 5,9% ante igual 2024, quando embarcou 22,4 milhões de passageiros, até então a maior marca da empresa.

Os dados da Anac mostram ainda que o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da Azul, foi o terminal que mais embarcou e desembarcou clientes da companhia entre janeiro e setembro deste ano. Logo atrás de Viracopos, ficaram em destaques os aeroportos de Confins (MG), Recife (PE), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP).

O volume recorde em nove meses de passageiros mostra o compromisso da Azul em conectar o Brasil, segundo o presidente da companhia, Abhi Shah. "Temos uma estratégia responsável de investir em rotas que vão atender as necessidades dos passageiros, aproveitando a localização estratégica de cada hub", afirma.

Entre as cinco rotas operadas pela Azul que mais tiveram volume de clientes este ano, o destaque ficou com a cidade de Recife, que apareceu três vezes, inclusive com a ligação entre os aeroportos do Recife e Viracopos em primeiro lugar. A rota Viracopos-Confins ficou na segunda posição, seguida pela rota entre os aeroportos do Recife e Guarulhos. O quarto e o quinto lugares ficaram com Porto Alegre-Viracopos e Recife-Confins, respectivamente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar