AT&T lucra em linha com o esperado no 3º trimestre

A AT&T teve lucro líquido de US$ 9,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo prejuízo de US$ 216 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 22. Com ajustes, a companhia de telecomunicações americana teve lucro por ação de US$ 0,54 entre julho e setembro, em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

A receita da AT&T teve expansão anual de 1,6% no trimestre, a US$ 30,7 bilhões, mas ficou um pouco abaixo do consenso da FactSet, de US$ 30,87 bilhões.